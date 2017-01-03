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محمد صلاح يصل معسكر المنتخب استعداداً لأمم الجابون

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محمد صلاح يصل معسكر المنتخب استعداداً لأمم الجابون محمد صلاح يصل معسكر المنتخب استعداداً لأمم الجابون

>كتب محمد مراد

انضم منذ قليل محمد صلاح المحترف بصفوف روما الإيطالى إلى معسكر الأول المقام بالقاهرة، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

بينما شملت قائمة كوبر لأمم 2017 بالجابون  27 لاعبا هم: عصام الحضرى ( وادى دجلة ) - شريف إكرامى ( الأهلى) - أحمد الشناوى ( الزمالك ) - محمد عواد ( الإسماعيلى ).

وفى خط الدفاع أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من ( الأهلى ) - أحمد دويدار وعلى جبر من ( الزمالك ) - محمد عبد الشافى ( أهلى جدة ) - حمادة طلبة ( المصرى ) وعمر جابر ( بازل السويسرى ) وأحمد المحمدى ( هال سيتى) وكريم حافظ ( لانس الفرنسى).

وفى الوسط محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح ( روما الإيطالى) ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى وعبد الله السعيد ( الأهلى ) وإبراهيم صلاح - طارق حامد ومحمد إبراهيم ( الزمالك ) ومحمود عبد المنعم "كهربا" ( اتحاد جدة السعودى ) - ومحمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة ( بانيتوليكوس اليونانى ).

و فى الهجوم مروان محسن ( الأهلى ) وأحمد حسن "كوكا" ( سبورتنج براجا ) وأحمد جمعة ( المصرى )،  على أن يستبعد من القائمة 4 لاعبين قبل السفر للجابون يوم 13 يناير.

 


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