تأجيل محاكمة 190 إخوانيًا بسوهاج لـ3 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات سوهاج في جلستها، اليوم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز تأجيل محاكمة 190 من أعضاء جماعة الإخوان، من بينهم 28 محبوسين متهمين بتكوين خلية إرهابية وحيازتهم أسلحة وطلقات نارية مختلفة لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة، وارتكابهم 13 واقعة إرهابية بمختلف مراكز لمحافظة، لجلسة 3 أبريل القادم للإستماع إلى شهود الإثبات فى القضية.

وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2015، عندما وردت معلومات لإدارة الأمن الوطني بسوهاج، تفيد قيام بعض العناصر من لجان العمليات النوعية بدائرة المحافظة والسابق ارتكابهم أعمال إرهابية بدائرة المديرية بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة .

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية مدعومة بمجموعات قتالية، وقامت بضبط عدد من أعضاء الخلية من مراكز سوهاج، والمراغة، وطهطا، وطما، وأخميم، وجرجا، والبلينا، ودار السلام، ودائرة قسم ثان مدينة سوهاج، وبحوزتهم بعض الأسلحة داخل أحد المغارات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، فضلًا عن بعض وسائل الإعاشة وأدوات التدريب وشواخص للتدريب علي استخدام السلاح.

وتبين سابقة ارتكاب أعضاء الخلية 13 واقعة لعمليات إرهابية بدائرة المحافظة شملت حرق سيارة شرطة بمركز طما، وإحراق 3 محولات كهرباء بقريتى الحسامدة والرياينة وخلف مبنى عمر أفندى بمركز طما، ومحولين كهرباء بمدينة جرجا، وقطع شريط السكة الحديد أمام قرية كوم العرب بمركز طما، وإلقاء عبوة متفجرة على قسم شرطة طهطا ووضع عبوة متفجرة أمام قسم ثان سوهاج، وارتكاب 3 وقائع لإشعال النيران علي قضبان السكة الحديد بمركز جرجا، وإلقاء عبوة متفجرة داخل محيط مركز شرطة جرجا، وبلغ عدد أفراد الخلية المضبوطين 28 متهمًا، والهاربين 152 متهما , وقد أمرت النيابة العامة بحبس جميع أفراد الخلية وإحالتهم إلى محكمة الجنايات .