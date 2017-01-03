أيهما أفضل.. ولادة الصيف أم الشتاء؟

كل امرأة لديها وجهة نظر مختلفة حول موعد الولادة، فهناك نساء يفضلن الولادة في فصل الصيف، وأخريات يفضلن الولادة في فصل الشتاء، وبالتأكيد رأيهن في ذلك يعود إلى تجربة مررن بها أو إلى ما سمعنه من الأمهات والصديقات، لذا نريد أن نوصل لك رسالة من خلال هذه السطور، وتقول رسالتنا: كل فصل له مزايا وعيوب، وسواء كانت ولادتك في الصيف أو في الشتاء، عليك تقديم جل عنايتك لصغيرك لتكون صحته على ما يرام.



"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي مزايا وعيوب فصلي الشتاء والصيف لتقرري أيهما أفضل لولادتك؟ فتابعي معنا السطور التالية وشاركينا تجربتك:



الولادة في الشتاء

نحن الآن نعيش أيام الشتاء المفعمة بالبرد القارس، وإذا كنت على وشك الولادة فانعمي بمزايا الولادة في فصل الشتاء، وهي:

- عدم تعرض طفلك لحروق الشمس، كما يمكن إكسابه فيتامين (د) من خلال تعريضه لشمس الشتاء الدافئة.

- أشهر الحمل الأخيرة يكون قضاؤها شتاء أسهل بكثير من قضائها صيفاً.

- إذا شعرت بأن طفلك يعاني من البرودة، يمكنك تدفئته بإضافة قطع أخرى من الملابس إلى تلك التي يرتديها، أما في فصل الصيف، فالتعامل مع الجو الحار صعب جداً.

- تحصلين على قدر كبير من الراحة أنت وطفلك؛ لأن فصل الشتاء تكون فيه الزيارات قليلة، وهذا الأمر يمنحك فرصة للاعتياد على التعامل معه بشكل أفضل في الأماكن العامة في الصيف.

ولكن احذري، فهذا لا يعني أن فصل الشتاء هو الأكثر ملاءمة للولادة، إذ أن له عيوباً يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، وهي:

- تكثر الفيروسات وأمراض البرد شتاء، الأمر الذي قد يسبب ضرراً لمولودك الجديد، والذي لديه مناعة ضعيفة، مما يسبب التعب والإرهاق لك أيضاً.

- إرضاع المولود شتاء عملية تحتوي على بعض الصعوبة نوعاً ما.

- المواليد الجدد عادة يحتاجون للكثير من الملابس، وبالتالي تقومين بغسلها باستمرار، ولكن المعاناة حقاً في فصل الشتاء أن تلك الملابس لا تجف بسرعة.

- استحمام الطفل في فصل الشتاء يحتاج للكثير من الاحتياطات نتيجة برودة الجو.



الولادة في الصيف

كما أن الولادة في فصل الصيف لها مزايا تشجعك على التخطيط للولادة فيه، وهي:

- من النادر أن يصاب طفلك بنزلات البرد صيفاً.

- عملية تغيير ملابسه واستحمامه وإرضاعه أسهل كثيراً من فصل الشتاء.

- شمس الصيف الحارة تجعل الملابس تجف بسرعة، الأمر الذي يساعد على توفر الغيارات لطفلك بشكل دائم.

- تستطيعين التقاط الكثير من الصور لطفلك وهو يرتدي الحفاضة فقط.

وكما للولادة في فصل الشتاء عيوب للولادة في فصل الصيف عيوب أيضاً، ومنها:

- تنتج عن الحر الشديد العديد من مشاكل البشرة، مما يتسبب في عدة مشاكل لبشرة طفلك الحساسة، حيث أن شمس الصيف الحارة قد تتسبب بحروق لبشرة طفلك، لذا يجب أن تعتني بها جيداً.

- فترة النفاس صعبة في الصيف أكثر من الشتاء.

- لن تستمتعي بتشغيل المكيف، فذلك قد يسبب البرودة لطفلك.