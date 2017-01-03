عجائب دم الغزال للعناية ببشرتك وشعرك

يعتبر دم الغزال من المواد الطبيعية الفعالة في الحفاظ على نضارة ووردية البشرة، فدم الغزال من أقدم المنتجات التي كانت تستخدمها المرأة على مرّ العصور لجمال البشرة ونظافتها.

نقدم لك في ما يلي أهم فوائد دم الغزال في العناية ببشرتك وشعرك:



1.لنضارة البشرة: قومي بإحضار ملعقة من ماء الورد، واخلطيها مع ملعقة من دم الغزال، ثم ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بصابون الطاووس أو الغسول المفضل لديك، وستحصلين على بشرة نضرة في الحال.

2.لتنظيف البشرة: قومي بمزج ملعقتين من ماء الورد وملعقة من دم الغزال مع ملعقة من الطين المغربي، ثم ضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

3.لشفاه وردية خالية من التشققات: قومي بمزج ملعقة من الفازلين مع كمية مناسبة من بودرة دم الغزال، وضعي المزيج على شفتيك قبل النوم، وستستيقظين بشفاه وردية جذابة.

4.لشعر أحمر غجري: من أهم فوائد دم الغزال قوة لونه، لذلك فهو سيساعدك في الحصول على لون الشعر الأحمر من دون استخدام مواد كيميائية تضرّ بشعرك وتؤدي إلى تقصفه وتساقطه، وكل ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من الحناء مع ربع ملعقة من دم الغزال، ثم أضيفي إلى المزيج كوباً من الماء المغلي حتى تحصلي على عجينة ليّنة قليلة، واتركيه لمدة نصف ساعة، وفي هذا الوقت قومي بتدليك فروة رأسك بزيت الذرة، وبعد مرور نصف ساعة، قومي بوضع بياض بيضة وملعقتين من عصير الليمون على مزيج الحناء ودم الغزال، ثم ضعي المزيج على شعرك، واتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم، كالمعتاد.