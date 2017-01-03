أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

عجائب دم الغزال للعناية ببشرتك وشعرك

Google+ Print

الثلاثاء 03-01-2017 19:37

يعتبر دم الغزال من المواد الطبيعية الفعالة في الحفاظ على نضارة ووردية البشرة، فدم الغزال من أقدم المنتجات التي كانت تستخدمها المرأة على مرّ العصور لجمال البشرة ونظافتها.
نقدم لك في ما يلي أهم فوائد دم الغزال في العناية ببشرتك وشعرك:


1.لنضارة البشرة: قومي بإحضار ملعقة من ماء الورد، واخلطيها مع ملعقة من دم الغزال، ثم ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بصابون الطاووس أو الغسول المفضل لديك، وستحصلين على بشرة نضرة في الحال.
2.لتنظيف البشرة: قومي بمزج ملعقتين من ماء الورد وملعقة من دم الغزال مع ملعقة من الطين المغربي، ثم ضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.
3.لشفاه وردية خالية من التشققات: قومي بمزج ملعقة من الفازلين مع كمية مناسبة من بودرة دم الغزال، وضعي المزيج على شفتيك قبل النوم، وستستيقظين بشفاه وردية جذابة.
4.لشعر أحمر غجري: من أهم فوائد دم الغزال قوة لونه، لذلك فهو سيساعدك في الحصول على لون الشعر الأحمر من دون استخدام مواد كيميائية تضرّ بشعرك وتؤدي إلى تقصفه وتساقطه، وكل ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من الحناء مع ربع ملعقة من دم الغزال، ثم أضيفي إلى المزيج كوباً من الماء المغلي حتى تحصلي على عجينة ليّنة قليلة، واتركيه لمدة نصف ساعة، وفي هذا الوقت قومي بتدليك فروة رأسك بزيت الذرة، وبعد مرور نصف ساعة، قومي بوضع بياض بيضة وملعقتين من عصير الليمون على مزيج الحناء ودم الغزال، ثم ضعي المزيج على شعرك، واتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم، كالمعتاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي