كونتور العين على طريقة بينيلوبي كروز

تشتهر النجمة "بينيلوبي كروز" Penelope Cruise بجمال عينيها، وبطريقتها المميزة في إبراز رسمتهما. هذا ما يعر ف بـ كونتور العين، الذي غالباً ما ترافقه الشفاه و الأظافر النيود. إليك أجدد المستحضرات التي تحتاجين إليها للحصول على مكياج "بينيلوبي" Penelope:

أجمل تصويرات سيدتي للعام 2016

1. ظلال كونتور العين " أي كونتورينغ" Eye Contouring من " سيفورا" Sephora

2.أيلاينر " غرانديوس لاينر" Grandiôse Liner من " لانكوم" Lancome

3.البرونزر لكونتور الوجه " أمازونيان كلي وتر بروف برونزر" Amazonian clay waterproof bronzer من " تارت" Tarte

4. بودرة رفع الوجنتين " ديور بلاش سبلاندر" Dior BlushSplendor

من " ديور" Dior

5.طلاء أظافر زهري فاتح " لو فرني" Le Vernis من " شانيل" CHANEL

6. أحمر شفاه " هوليدي كولور" HolidayColourمن " ماك" Mac