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كونتور العين على طريقة بينيلوبي كروز

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الثلاثاء 03-01-2017 19:07

تشتهر النجمة "بينيلوبي كروز" Penelope Cruise بجمال عينيها، وبطريقتها المميزة في إبراز رسمتهما. هذا ما يعر ف بـ كونتور العين، الذي غالباً ما ترافقه الشفاه و الأظافر النيود. إليك أجدد المستحضرات التي تحتاجين إليها للحصول على مكياج "بينيلوبي" Penelope:

أجمل تصويرات سيدتي للعام 2016
1. ظلال كونتور العين " أي كونتورينغ" Eye Contouring من " سيفورا" Sephora
2.أيلاينر " غرانديوس لاينر" Grandiôse Liner من " لانكوم" Lancome
3.البرونزر لكونتور الوجه " أمازونيان كلي وتر بروف برونزر" Amazonian clay waterproof bronzer من " تارت" Tarte
4. بودرة رفع الوجنتين " ديور بلاش سبلاندر" Dior BlushSplendor
من " ديور" Dior  
5.طلاء أظافر زهري فاتح " لو فرني" Le Vernis من " شانيل" CHANEL
6. أحمر شفاه " هوليدي كولور" HolidayColourمن " ماك" Mac

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سيدتي