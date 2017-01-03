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حبس موظف بكهرباء البحيرة استولى على 12 مليون جنيه من مواطنين

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حبس موظف بكهرباء البحيرة استولى على 12 مليون جنيه من مواطنين حبس موظف بكهرباء البحيرة استولى على 12 مليون جنيه من مواطنين

مدير أمن البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط موظف بشركة الكهرباء لاتهامه بالنصب على المواطنين، وتوظيف أموالهم والاستيلاء على أكثر من 12 مليون جنيه.

وكان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين اتهام عدة مواطنين بمركز أبو حمص بالبحيرة، لأحد الموظفين بشركة كهرباء البحيرة ويدعى “م.ر.م”، وكذلك موظف بالأزهر ويدعى “م.م.م”، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى تبلغ أكثر من 12 مليون جنيه، لتشغيلها فى كروت الهواتف المحمولة.

وتم ضبط المتهم الأول، وإحالته إلى النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما جارٍ ضبط المتهم الثانى.

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