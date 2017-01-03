«حفتر» يعلن أن روسيا مستعدة للعمل على إلغاء حظر بيع السلاح لليبيا

(أ.ف.ب)

أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم، في مقابلة، أن روسيا مستعدة للعمل على إنهاء حظر بيع السلاح المفروض على ليبيا، وبالتالي تسليم قواته السلاح.

وأوضح حفتر، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن الحكومة الروسية وعدته بتقديم مساعدة عسكرية لقواته خلال زيارة قام بها اخيرا لموسكو، ولكن بعد الغاء حظر السلاح المفروض على ليبيا، إلا أن حفتر أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيتصرف بشكل يتيح رفع الحظر”.

كما أعلن حفتر، انفتاحه على الحوار مع حكومة الوفاق الوطني، والتي تتخذ من طرابلس مقرًا ولا يعترف بها، إلا أنه اعتبر مع ذلك أنه سيكون من الصعب جدًا الكلام “في السياسة” ضمن الظروف القائمة حاليًا.

وكان من المفترض أن تحل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج مكان الحكومتين اللتين كانتا تتنازعان السلطة في ليبيا منذ نحو عامين، واحدة في الشرق، والثانية في طرابلس، إلا أنها فشلت في ذلك ولم يتمكن السراج بعد من الحصول على ثقة البرلمان الليبي في طبرق في شرق البلاد، كما لا يزال حفتر يرفض تسليم السلطة لحكومة السراج.

وقال حفتر، “نحن في حالة حرب والمسائل الأمنية لها الأولوية، والوقت الأن ليس مناسبًا للسياسة، وعلينا أن نقاتل لانقاذ بلدنا من الإسلاميين المتطرفين”، متابعًا “بدأت بالتحادث مع السراج قبل عامين ونصف عام من دون التوصل الى نتيجة ملموسة، بعد هزيمة المتطرفين سيكون بامكاننا البدء بالكلام عن الديموقراطية والانتخابات، وليس الان”.

ونفى حفتر، معلومات تداولتها وسائل إعلام عدة عن احتمال عقده لقاء قريبًا مع السراج، موضحًا أن آخر لقاء بينهما يعود إلى يناير 2016، متابعصا “ليس لدي اي خلاف شخصي مع السراج. المشكلة ليست معه بل مع المحيطين به”.

وقال المشير أيضًا “إذا كان بالفعل يريد عودة السلام إلى البلاد ما عليه سوى حمل السلاح والالتحاق بنا، ولن يلقى منا سوى الترحيب”.

و الجدير بالذكر، تفرض الامم المتحدة حظرًا على بيع السلاح لليبيا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.