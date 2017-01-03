الرياض تحكم على عمال أجانب بالسجن والجلد لاحتجاجهم على عدم دفع رواتبهم

أ ف ب

حكمت محكمة سعودية على عشرات من العمال الأجانب بالسجن والجلد، بسبب مشاركتهم فى احتجاجات العام الماضى، عندما لم تدفع لهم مجموعة "بن لادن" أجورهم لأشهر عدة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء.

ولم تكشف صحيفتا "الوطن" و"عرب نيوز" اللتان أوردتا الخبر جنسية العمال الـ 49، كما لم يتسن الحصول على تفاصيل فورية عند اتصال وكالة "فرانس برس" بموظفى السفارات الاجنبية.

وقالت صحيفة الوطن، التى تابعت قضية "بن لادن" منذ مطلع العام الماضى، إنه حكم على عدد لم يحدد من العمال بالسجن أربعة أشهر والجلد 300 جلدة بسبب تدميرهم ممتلكات عامة والتحريض على الاضطرابات.

وأصدرت محكمة مكة المكرمة، على آخرين بالسجن لمدة 45 يومًا.

الجدير بالذكر أن شركات انشاءات على رأسها مجموعة بن لادن، وشركة سعودى اوجيه، تأخرت فى دفع رواتب العمال بعد انهيار عائداتها فى ظل عدم قدرة المملكة على دفع مستحقات الشركات الخاصة المتعاقدة معها.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز"، فى مايو الماضى، أن "عمالًا لم يتقاضوا أجورهم" أحرقوا العديد من حافلات شركة "بن لادن" فى مكة المكرمة، وأكدت السلطات فى ذلك الوقت أن 7 حافلات أحرقت، إلا أنها لم تذكر السبب.

فيما لم يتسن الاتصال بمتحدث باسم مجموعة "بن لادن" السعودية، للحصول على تصريح منه، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مجموعة "بن لادن" التى بنت العديد من المنشآت البارزة فى السعودية، تأسست قبل أكثر من 80 عامًا على يد والد أسامة بن لادن.

وقالت الشركة، إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للعمال الذين لا يزالون يعملون فى الشركة فور دفع الحكومة المتأخرات، فيما لا يزال عشرات الآلاف من عمال شركة "سعودى أوجيه" التى يملكها رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، ينتظرون دفع أجورهم.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن عامل فى الشركة قوله، فى ديسمبر الماضى، إنه: "تسلم جزءً من مستحقاته، لكن لا يزال يطالب الشركة بأجور خمسة أشهر".

وقالت الحكومة السعودية، فى نوفمبر الماضى، إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة فى الشهر التالى، لكن وزير المالية السعودية "محمد الجدعان"، قال يوم 22 ديسمبر الماضى، عقب اعلان ميزانية 2017، "إن الأموال المستحقة للشركات الخاصة ستدفع لها خلال 60 يومًا".