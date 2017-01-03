مدير جديد لجامعة عجمان

استقبلت جامعة عجمان صباح اليوم، في مقرها بعجمان، الدكتور كريم الصغير ليبدأ عمله في منصبه الجديد، مديرا للجامعة.

من جانبه، تقدم الدكتور كريم الصغير بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ورئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وإلى سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وباقي أعضاء مجلس الأمناء على الثقة الغالية التي أولوها له، مؤكدا عزمه على بذل قصارى جهده لدفع عجلة النجاح قُدما بهذا الصرح العلمي المتميز، ليكمل مسيرته التي بدأت قبل أكثر من 28 عاما.

وقال الدكتور كريم "سأعمل مع جميع منتسبي الجامعة من أجل ترسيخ بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والتميز، وتحسين جودة المخرجات التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة الجامعة في خارطة التعليم العالي الإقليمية والدولية. وسيتركز اهتمامنا على تحديث البرامج الأكاديمية في مختلف التخصصات، وسنعمل على الاستفادة من الأساليب الحديثة المتبعة في أرقى الجامعات العالمية، والاستعانة بالخبرات الأكاديمية العربية والأجنبية العاملة في الجامعة لتنفيذ ما نصبو إليه. كما سنعمل على وضع خطط جديدة لاستقطاب الطلبة وتوفير الجو المناسب لهم من خلال برامج ومناهج خاصة، وسنعمل على تنفيذها بالشكل المطلوب".

وقد قدم الدكتور كريم الصغير من الجامعة الأمريكية في القاهرة التي شغل فيها منصب عميد كلية إدارة الأعمال وعميدا مشاركا لدراسات البكالوريوس والإدارة، حيث دفع بالكلية إلى الحصول على ثلاثة اعتمادات دولية مرموقة، مما جعلها الأولى على مستوى المنطقة العربية والثالثة على مستوى أفريقيا في الحصول على الاعتمادات المتميزة.

ويملك الدكتور كريم تجربة مهنية في أربع قارات، أكسبته منظورا عالميا في إدارة الشؤون التعليمية. وقد شغل مناصب متنوعة بين التدريس والإدارة الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان؛ وجامعة الشيلي، الشيلي؛ والجامعة الكاثوليكية في ريو دي جانيرو، البرازيل؛ وجامعة نوفا في لشبونة، البرتغال.

وقد ولد الدكتور الصغير في فرنسا، ودرس في تونس، حيث حصل هناك على بكالوريوس العلوم في الرياضات من كلية العلوم في جامعة تونس. ونال درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الرياضيات وعلم الاقتصاد والمالية من جامعة السوربون باريس 1 في فرنسا.