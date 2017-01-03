رسمياً: كارول سماحة غير ممنوعة من الغناء في مصر

نفى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى صحة الأنباء التى انتشرت مؤخراً بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، والتي زعمت منع كارول سماحة من الغناء في مصر بناءً على قرار صادر من نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وقال طارق مرتضى في بيان صحفي تم تعميمه إن كل ما يقال عن منع كارول من الغناء لا أساس له من الصحة ، والدليل على ذلك هو أن النقابة منحتها مؤخراً تصريحاً لإقامة حفل غنائي داخل جامعة مصر الدولية.

وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والحذر عند نشر أي أخبار تتعلق بالنقابة أو بفنانين كبار لهم ثقل ووزن على الساحة الفنية مثل كارول سماحة.

يذكر أن تأجيل الحفل الأخير لكارول سماحة بمصر أثار الكثير من اللغط خاصة وأن السبب المعلن لم يكن مقنعاً، حيث أبدت جامعة مصر أسفها للتأجيل بعذر الانشغال بأعياد الميلاد، رغم أن الموعد كان محدد سلفاً.