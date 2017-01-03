أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رسمياً: كارول سماحة غير ممنوعة من الغناء في مصر

Google+ Print

الثلاثاء 03-01-2017 15:07

نفى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى صحة الأنباء التى انتشرت مؤخراً بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، والتي زعمت منع كارول سماحة من الغناء في بناءً على قرار صادر من نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وقال طارق مرتضى في بيان صحفي تم تعميمه إن كل ما يقال عن منع كارول من الغناء لا أساس له من الصحة ، والدليل على ذلك هو أن النقابة منحتها مؤخراً تصريحاً لإقامة حفل غنائي داخل جامعة مصر الدولية.

وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والحذر عند نشر أي أخبار تتعلق بالنقابة أو بفنانين كبار لهم ثقل ووزن على الساحة الفنية مثل كارول سماحة.

يذكر أن تأجيل الحفل الأخير لكارول سماحة بمصر أثار الكثير من اللغط خاصة وأن السبب المعلن لم يكن مقنعاً، حيث أبدت جامعة مصر أسفها للتأجيل بعذر الانشغال بأعياد الميلاد، رغم أن الموعد كان محدد سلفاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة