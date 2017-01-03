بالفيديو: حفلات زفاف حقيقية بكليب "فرحة" لمحمود العسيلي

أطلق المطرب الشاب محمود العسيلي فيديو كليب أغنيته الجديدة "فرحة"، وضمنها لأول مرة مشاهد حقيقية مع حفل زفافه بالتزامن مع مشاهد حقيقية لأكثر لحفلات زفاف مختلفة، مع لقطات من الغناء الحي للأغنية التي سبق وأن قدمها لأول مرة على مسرح "حفل توزيع جائزة السينما العربية".

الكليب نشر بمناسبة العام الجديد عبر القناة الرسمية لنجم برنامج كوك ستديو محمود العسيلي، وتضمن لقطات حقيقية من حفل زفافه، وبعدها قدم لقطات من حفلات زفاف أخرى بمواقع متنوعة داخل المنتجعات والفنادق والأماكن الشعبية، وهي أغنية خاصة لحفلات الزفاف.

الأغنية من كلمات وألحان محمود العسيلي، ومن إخراج علاء خالد، وحققت خلال 24 ساعة 49 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب وأكثر من 190 تعليق أجمعوا على بساطة وجمال الأغنية واختلافها عن كل أغنيات الزفاف السابقة