هل يتراجع بن أفليك عن إخراج فيلم The Batman؟

يبدو أن الممثل العالمي بن أفليك Ben Affleck يعيش حالة من التخبط في ما يخصّ أحدث أفلامه The Batman المأخوذ عن القصص المصوّرة التي تنتجها شركة Dc Comics.

فبعد أن كان صرّح منذ أسبوعين بأنّ كلّ شيء يسير بصورة جيدة، وأنهم يعملون على إنهاء سيناريو الفيلم، قال مؤخراً: "هناك فكرة موجودة، لكن لا يوجد سيناريو أو أيّ استعدادات لمرحلة ما قبل التصوير. وإذا لم يتحسّن الأمر، فأعتقد أنني لن أصنع الفيلم".

وكان النجم قد أكّد في ديسمبر الماضي أنه لن يشارك في كتابة أو إخراج أيّ شيء ليس متأكداً أنه جيّد بما يكفي.

يُشار إلى أنّ الممثل بن أفليك الحائز على جائزة الأوسكار يشارك في فيلم Justice League الذي يجمع مجموعة كبيرة من الشخصيات الخيالية الخارقة التي أنتجتها شركة القصص المصوّرة DC Comics، وعلى رأسهم " Batman"، و" Superman"، ومن المقرّر أن يطرح في نهاية العام الجاري.

يذكر أن بن أفليك قدّم شخصية " Batman" في العام الماضي، ضمن أحداث فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice .

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