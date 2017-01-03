ماريا كاري تبرر فشلها وسعيدة بتصدر عناوين الأخبار

لجأت النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير ما حصل معها في حفل ليلة رأس السنة.

وكتبت ماريا على حسابها في موقع Twitter بعد الخطأ الذي وقعت فيه على المسرح، ومنعها من أداء أغنيتها Emotions: "الأخطاء تحدث. أتمنى لكم عاماً جديداً سعيداً وصحياً، لتتصدروا عناوين الأخبار في 2017".

وبعكس ما كتبت النجمة، أبدت سعادتها بتصدّر عناوين الأخبار في الصباح الأول من عام 2017، خصوصاً أنها كانت تعلم مسبقاً أن حفلها ينقل مباشرة عبر قناة ABC.

يشار إلى أنّ ماريا كانت قد أصيبت بالارتباك الشديد على المسرح بسبب مشاكل تقنية في الصوت، بالإضافة إلى الفوضى التي طغت على أجواء الحفل.

وبرّرت المغنية الأمريكية للجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل بأنها بحاجة إلى إجازة، لأنها تشعر بالإرهاق والتعب، مشيرة إلى أن سبب ما حصل معها، هو أنها لم تكن ضمن البروفات التي سبقت الحفل.

بدوره، قال المتحدّث الرسمي باسم كاري إنّ سمّاعة أذن النجمة لم تكن تعمل قبل صعودها على المسرح. وبرغم أنّ فريق عمل ماريا أخبر الإنتاج بالمشكلة، لكنهم لم يهتمّوا بالأمر.

بالفيديو.. ماريا كاري تغضب على المسرح وتنسحب من حفل رأس السنة

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