علاء قاسم يرفض الكشف عن مصير شخصيته الصادم

بدأ الفنان السوري علاء قاسم تصوير أحد الادوار الرئيسية في مسلسل " وردة شامية " للكاتب مروان قاووق والمخرج تامر اسحاق .

علاء وصف شخصية "أدهم" التي يؤديها بأنها تدعي الطيبة على رغم ذكائها الشديد، للوصول إلى أهدافها المتعلقة بالنفوذ في المرحلة الأولى من خطها الدرامي. وأوضح أن الشخصية تشهد انقلاباً حاداً فينكشف جوهرها بعد أن تكلف بالتحقيق في ملف النساء المفقودات، ضحايا "وردة" و"شامية".

وأضاف أن الشر الكامن في "أدهم" لا حد له، فلا يسلم منه حتى أعزّ أصدقائه وشقيق زوجته موضحاً أن مصير الشخصية سيكون مفاجأة صادمة للمشاهد، قائلاً: "لن أكشفه الآن، فمصيره غير متوقع أبداً".

وتدور أحداث العمل حول سلسلة من الجرائم التي تهزّ الحارات الدمشقية على يد الأختين "وردة" و"شامية" اللتين تؤدي دورهما كل من سلافة معمار وشكران مرتجى ، ضمن بيئة الضحايا والقتلة، بدوافع تحركها الخلفيات الخاصة للشخصيات بعيداً من الأسباب العامة، ضمن مسلسل من 30 حلقة، يحمل روح "ريّا وسكينة" ولكن بطابع "البيئة الشامية" .