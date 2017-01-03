بالفيديو: بلقيس تطلّ من نيويورك في أول ظهور لها بعد زواجها

بيروت- سيدتي نت

أطلت الفنانة بلقيس عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" لكي تعايد جمهورها بالعام الجديد، ونشرت فيديو قصير هو الأول لها بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، والذي احتفلت به في 29 كانون الاول\ديمسبر 2016 .

بلقيس أشارت أنها متواجدة حالياً في نيويورك حيث تمضي إجازة شهر قصيرة هناك، بسبب ارتباطاتها الفنية واستعدادها لعمل فني عالمي، لم تكشف عن تفاصيله.

بلقيس تمنّت للجمهور في الفيديو عاماً سعيداً مليئاً بالفرح وعمراً مديداً ونجاحاً متواصلاً، وأضافت "إنتظروني في 2017 بنجاحات جديدة ومفاجآت جديدة وغير متوقعة ومميزة أكثر من اللي شفتوها في 2016، أحبكم".

وكانت بلقيس قد شغلت الرأي العام بحفل زفافها الذي شغل الملايين، حيث تم نشر تفاصيله على مواقع التواصل الإجتماعي مباشرة، وما لبثت أن شغلته مجدداً خلال اليومين الماضييْن بتكلفته الباهظة، التي بلغت3 ملايين دولار، علماً أن هذا الرقم لا يشمل المقاعد والكريستال التي تم إحضارها من الكويت خصيصاً.

يشار إلى أن حفل زفاف بلقيس وسلطان أقيم في فندق أرماني دبي وحضره عدد من الفنانين والمشاهير والنجوم العرب، فيما تغيّب عنه ماجد المهندس وأحلام وحسين الجسمي بسبب إرتباطهم بإحياء حفلات خاصة.