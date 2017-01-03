لمن قال عابد فهد: كم كان كلامك فارغاً!

افتتح النجم السوري عابد فهد العام 2017 منتقداً الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عبر نشر مجموعة صور لضحايا سياساته الخاطئة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام"، مفتتحاً إياها بصورة لـ أوباما مع تعليق" كم كان كلامك فارغاً".

الصور كانت محصلة لإنطباعات عابد فهد الغاضبة، تجاه سياسات أوباما التي تسبب بسقوط وتشريد الأطفال حيث كتب معلقاً على الصور: كم كان كلامك فارغاً.. كنت تتفرج وهم يذهبون الى قبورهم وعندما ارتفعت أصواتهم طلباً للنجدة. تركت عدداً لا يحصى من الأطفال تقتل وتشوه. كم كان كلامك فارغاً ستقولها لك كتب التاريخ بوضوح لن ننسى وجوههم وأسماءهم".

عابد فهد الذي يقيم مع عائلته في دبي بسبب الظروف التي يمر بها بلده سوريا، سيباشر خلال الأسابيع المقبلة بتصوير مسلسل "أوركيديا" من إنتاج شركة "إيبلا" عن نص لـ عدنان العودة، وهو عمل تاريخي متخيل حول صراع عروش بين مملكة أوركيديا وممالك أخرى سعياً خلف النفوذ والسلطة، ويتناول المحور الرئيسي فيه قصة أمير يحاول استعادة ملك أبيه، في توليفة شبيهة بالمسلسل الأميريكي الشهير "لعبة العروش".

ومن المقرر أن يبدأ المخرج حاتم علي تصوير العمل في نهاية شهر كانون الثاني\ يناير الجاري بين الإمارات ورومانيا التي تحتوي على أماكن تاريخية تتناسب مع طبيعة التصوير واستديوهات متدنية التكلفة.

مسلسل "أوركيديا" من بطولة جمال سليمان، سامر المصري، عابد فهد، سلوم حداد، باسل خياط، قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، يارا صبري، حنان مطاوع، إيمي صياح وآخرون.