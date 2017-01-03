بالأرقام: أطفال "ذا فويس كيدز" يتصدرون قائمة الأغنيات الأكثر مشاهدة لعام 2016

من حق الجميع الشكوى من أزمات عام 2016 إلا صنّاع الموسيقى العربية. فقد شهد أوّل عودة لألبومات كبار المطربين بعد غياب طال خمس سنوات، كما تمّ إطلاق العشرات من الأغنيات المفردة التي حققت أرقاماً قياسية عبر مواقع الاستماع والمشاهدة.

"سيدتي نت" يجمع لك حصاد الأغنيات الأكثر نجاحاً، وفقاً للإحصاءات الرسمية للمواقع الرسمية، والمفاجأة احتلال أطفال ذا فويس كيدز الصدارة.

قائمة موقع أنغامي يتصدّرها حسين الديك برقم 12.5 مليون استماع لأغنية "محلاكي"، من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان. وحقق الفيديو كليب لنفس الأغنية ضعف هذا الرقم بنسب المشاهدة عبر يوتيوب متجاوزاً حاجز الـ 28 مليون مشاهدة.

المركز الثاني للمطرب المغربي عبد الفتاح الجريني وأغنية مترجمة من الهندية إلى اللهجة المغربية بعنوان " Jabra fan " للنجم شاروخان بعدد مرات استماع 10.5 ملايين عبر أنغامي، وبما يزيد عن سبعة ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

المطربة اللبنانية اليسا تعد أول نجمة من تصنيف "السوبر ستار" تدخل قائمة أنغامي للأغنيات الأكثر استماعاً عام 2016، إذ حلّت في المركز الثالث بأغنية "يا ريت" من ألبوم "سهرنا يا ليل" بعدد مرات استماع بلغ 10.1 ملايين. وحققت الأغنية نفسها 18 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد عرضها كتتر لمسلسل يحمل نفس العنوان، وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي.

المطرب ناصيف زيتون يحتلّ المرتبة الرابعة مع أغنية "بربك" بعدد مرات استماع بلغت 9.4 ملايين مرة. كذلك تقترب من ثلاثة أضعاف هذا الرقم لعدد مرات المشاهدة عبر يوتيوب إذ حققت في خمسة شهور فقط ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، وهي من كلمات عادل رفول وألحان وسيم بستاني.

الأصوات الخليجية تجد طريقها للقائمة عبر المطرب ماجد المهندس في المركز الخامس بأغنية "تناديك" التي حققت 9.1 ملايين طلب استماع. ولكنها تجاوزت الـ 40 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب. وهي من كلمات ياسر التويجري وألحان أحمد الهرمي.

المطرب المغربي سعد لمجرد اعتاد تحطيم الأرقام القياسية، ولكنه حقق المركز السادس لعدد مرات استماع أغنيته الجديدة "غلطانة" مكتفياً بتسعة ملايين فقط. ولكن عبر يوتيوب لا حدود لطموحاته إذ تجاوز حاجز 92 مليون مشاهدة في أقلّ من أربعة أشهر. وفي أغلب الأوقات، سيدخل نادي المئة في الشهر الأول من يناير 2017، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي.

ناصيف زيتون يحضر مجدداً في المركز السابع مع أغنية " على اي اساس" ب7.9 ملايين استماع، وما يقارب 15 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات حياة اسبر وألحان فاضل سليمان.

وتحتلّ اليسا المركز الثامن بأغنية "سهرنا يا ليل" بعدد مرات استماع بلغت 7.7 ملايين مرة، و17 مليون مشاهدة للأغنية "بالصوت فقط" عبر قناة شركة روتانا في موقع يوتيوب.

المطرب حمد القطان حقق مفاجأة عام 2016، بعدما تجاوزت أغنيته "ما في أحد" عدد الـ60 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. ولكنه عبر موقع أنغامي احتلّ الموقع التاسع بسبعة ملايين طلب استماع.

المركز الأخير على قائمة العشر الأوائل ذهب إلى اللبنانية كارول سماحة وأغنية "روح فل"، من ألبومها الجديد، بنفس الرقم 7 ملايين طلب استماع ، و8 ملايين مشاهدة فقط عبر يوتيوب.

الوضع عبر موقع يوتيوب مختلف، والأرقام لا تصدق، ومفاجأة عام 2016 تكمن في النجاح غير المسبوق لأغنية "أه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبي المصري أحمد شيبة. وقد حققت 113 مليون مشاهدة منذ طرحها ضمن خطة الدعاية لفيلم أوشن 14.

وبعيداً عن أرقام فيديو "غلطانة" لسعد لمجرد، تكمن المفاجآت الكبرى بموقع يوتيوب بأرقام مشاهدة أطفال برنامج ذا فويس كيدز، وتتقدّمهم ميرنا حنا بأكثر من 81 مليون مشاهدة لأدائها لموال "البارحة بالحلم" من مرحلة الصوت وبس، تليها غنى ابو حمدان بأغنية "أعطونا الطفولة "ب64 مليون مشاهدة، وجويرية حمدي ب60 مليون مشاهدة لآخر ظهور لها في البرنامج مع أغنية "قال جاني بعد اليومين" للمطربة سميرة سعيد التي لم تتخطَّ حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة لأغنية ألبومها الجديد "محصلش حاجة"، كما حققت أغنية كاظم الساهر مع فريقه "مالى خلق" أرقام مشاهدة أعلى من كل أرقام ألبومه الجديد "كتاب الحب".

نجوم الغناء حققوا الأرقام المعتادة، وبالصدارة النجمة اليسا بأغنية "مكتوبة ليك" 23,575,598 مشاهدة، تليها أغنية "عمري ابتدى" لتامر حسني 20,517,712 مشاهدة، ومن بعده كليب "ما بلاش" للمطرب محمد حماقي محققاً 19,285,052 مشاهدة، يليه المطرب رامي جمال بأغنية أوعديني التي حققت 16,219,247 مشاهدة. وفي المركز الخامس دويتو شيرين وحسام حبيب "كل ما أغني" محققاً 13,738,538 بأقلّ من أربعة شهور. ويحتلّ القيصر كاظم الساهر المركز السادس بأغنية "كتاب الحب" 11,379,139 مشاهدة، بينما يتراجع عمرو دياب إلى المركز السابع برغم صدور ألبومه "أحلى وأحلى". وحققت أغنية "راجع" 11,151,410 مشاهدة.