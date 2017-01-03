جانسو ديري تعترف: لا أريد أن أكون أماً وحيدة

عمان_ سميرة حسنين

بمناسبة فوزها بلقب إمرأة العام 2016 في تركيا عن دورها المؤثر والناجح في المسلسل الإجتماعي "أمي" من قبل مجلة (GQ) التركية، اعترفت الممثلة التركية جانسو ديري في حوار صحفي للمجلة بأنها لا تريد أن تكون أماً وحيدة مثل زينب التي تؤدي دورها في المسلسل.

ورداً على سؤالها عن الأمهات الوحيدات قالت "أعتقد أن وجود الأسرة كاملة وسعيدة هو الأفضل صحياً ونفسياً للأبناء، لكن إن اختارت المرأة أن تكون أماً وحيدة فهذا تحدِ صعب جداً إذ أنّ تحمل المرأة وحدها مسؤولية أبنائها ليست سهلة بل صعبة لكن مع مرور الوقت والزمن ستشعر بجمال هذه المسؤولية، وسيغمرها إحساس جميل بالسعادة عندما ترى أبنها أو ابنتها تكبر أمام ناظرها، وأنها كانت الأب والأم معاً."

وتابعت "لكني أنا شخصياً لا أريد أن أكون أماً وحيدة.".

والجدير بالذكر أن جانسو ديري حالياً إمرأة عزباء وحيدة منذ سنوات إثر انفصالها عن حبيبها الممثل الكوميدي جيم يلماز الذي تزوج بعدها عارضة الأزياء والممثلة آهو ياتو ورزق منها طفل وحيد ثم انفصل عنها أيضاً، وللآن لم تخض جانسو ديري أي قصة حب جديدة، وتمضي معظم وقتها بالسفر حول العالم عندما لا يكون لديها عمل تلفزيوني طويل.