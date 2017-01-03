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«الداخلية التركي»: أحبطنا 339 هجومًا إرهابيًا خلال عام 2016

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«الداخلية التركي»: أحبطنا 339 هجومًا إرهابيًا خلال عام 2016 «الداخلية التركي»: أحبطنا 339 هجومًا إرهابيًا خلال عام 2016

 

وزير الداخلية التركى

(أ.ش.أ)

اكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم، أن السلطات التركية نجحت في إحباط 339 هجومًا محتملًا خلال عام 2016.

ونقلت “إيه بي سي” الأمريكية عن صويلو، تأكيده أمام البرلمان التركي على أن حزب العمال الكردستاني كان مسؤولًا عن التخطيط لعدد 313 هجومًا، منها فيما خطط تنظيم داعش لعدد 22 هجومًا، لافتاً إلى أنه تم إحباط 80 هجومًا خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن السلطات التركية، صادرت خلال العام الماضي 247 جهاز تفجير، و23 سيارة مفخخة، واحتجزت 23 كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات انتحارية، بالإضافة إلى احتجاز 3506 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” من بينهم 1531 أجنبيًا، مؤكدًا أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في المواصلات العامة مثل الحافلات والترام والمطارات ومحطات القطار ومترو الأنفاق.

ويشار إلى أن 39 شخصًا كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر فتح مسلح النار في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه لاحقًا.

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