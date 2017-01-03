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ضبط طبيبين بيطريين ومندوب شركة أدوية بحوزتهم 8700 قرص مخدر بالغربية

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ضبط طبيبين بيطريين ومندوب شركة أدوية بحوزتهم 8700 قرص مخدر بالغربية ضبط طبيبين بيطريين ومندوب شركة أدوية بحوزتهم 8700 قرص مخدر بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بقسم أول المحلة الكبرى من ضبط طبيبين بيطريين ومندوب بشركة أدوية بتهمه الاتجار فى الأقراص المخدرة الممنوعة تداولها والمدرجة فى جداول المخدرات.

 

تلقى اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد مدير المباحث الجنائية من الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث المحلة يفيد بورود معلوما تؤكد قيام كل من "تامر.م.ال" 39 عاما طبيب بيطرى ويعمل بصيدلية خاصة بشقيقته كائنة بمنطقة أبو راضى دائرة القسم مقيم شارع مسعد أبو قمر دائرة القسم و"محمد.م.أ.ال" 39 عاما طبيب بيطرى ويعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية مقيم بقرية منية سمنود مركز أجا الدقهلية بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم  تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة متخذين من دائرة قسم أول المحلة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهما (2030 قرصا مخدرا لعقار الترامادول – 1435 جنيها -  2هاتف محمول) أثناء استقلالهما السيارة رقم 2819 د م ج (ملاكى) ماركة شيفروليه ملك الثانى.

 

تم التحفظ على السياره والمضبوطات وبمواجهة المتهمين اعترفا بذلك وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وأرشدوا عن المصدر الرئيسى الممول لهما وهو "محمد.م.ا.ع" 32 عاما حاصل على بكالوريوس علوم ويعمل مندوبا بشركة أدوية - مقيم بشارع مسجد عمر بن الخطاب - قريه الراهبين - مركز سمنود.. وبتقنين الإجراءات. تمكن ضباط وحدة مباحث سمنود من ضبطه وبحوزته (6700 قرص مخدر لعقار الترامادول - 23 ألف جنيه - هاتف محمول ) إثناء استقلاله السيارة رقم 6954 ع د ط ( ملاكى ) ماركة شيفروليه.

 

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 1 جنايات مركز سمنود 2017  والمحضر رقم 55 جنايات قسم أول المحلة 2017.

 

 

 


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