وصول أحمد ماهر إلى قسم عابدين تمهيدًا لإخلاء سبيله

وصل الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 ابريل، أحمد ماهر، منذ قليل، إلى قسم عابدين بعد قرار إخلاء سبيله من قسم طره، للكشف عليه جنائيا وبحث إذا كان محبوسًا أو مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وذلك تمهيدًا لإخلاء سبيله بعد قضاء مدته.

وكان ماهر قد قضى مدة عقوبة 3 سنوات بتهمة التحريض على التظاهر عند تسليم نفسه بناء على أمر ضبط وإحضار كان قد صدر له على خلفية مظاهرة رافضة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمت أمام مبنى مجلس الشورى، وبعد إخلاء سبيله تم اتهامه بالتظاهر في أثناء تسليم نفسه وصدر حكم بحبسه 3 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات من المراقبة.