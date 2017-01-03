«السيسى» يوجه بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل فى جميع أنحاء الجمهورية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن “وازير الإسكان عرض جهود التوسع فى إنشاء مدراس النيل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس بزيادة أعداد مدارس النيل، فى ضوء ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة، حيث أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد دراسة تتضمن نموذج الإدارة والتشغيل المقترح لهذه المدارس، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة وفقًا لأفضل المعايير، مضيفًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير التعليم، ووحدة شهادة مدارس النيل، ليحدد اختصاصات ومهام كل جهة.

وفى هذا الإطار، أكد الرئيس، على أهمية الارتقاء بمستوى الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من الناحية الإنشائية، وتطوير المرافق الخاصة بها، ووجه بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل فى كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة فى محافظات الصعيد، على أن يتم انتهاء التنفيذ بحلول العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل.