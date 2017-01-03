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ننشر القائمة النهائية لمنتخب «اليد» استعدادًا للمونديال

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ننشر القائمة النهائية لمنتخب «اليد» استعدادًا للمونديال ننشر القائمة النهائية لمنتخب «اليد» استعدادًا للمونديال

منتخب اليد

 

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد رجال بقيادة مروان رجب، قائمة الفريق النهائية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وضمت القائمة، كريم هنداوي، وهادي رفعت، وكريم أيمن، وأحمد خيري، ويحيى الدرع، وعبد الرحمن عبده، وإسلام حسن، ومحمد هشام بسيوني “مودي”، وأحمد الأحمر، وممدوح طه، وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح، ويحيى خالد، ومحمد إبراهيم، وإبراهيم المصري، ومحمد ممدوح هاشم، ومحمد سند”، فيما يخضع اللاعب علي زين لبرنامج تأهيلي حالياً جراء إصابته في القدم.

والجدير بالذكر، أن منتخب سيلعب في كأس العالم، ضمن منتخبات المجموعة الرابعة إلى جانب “الدنمارك والبحرين والسويد وقطر والأرجنتين”؛ حيث سيخوض منتخب الفراعنة أولى مبارياته في المونديال أمام قطر يوم 13 يناير الجاري.

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