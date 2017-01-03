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وزير الداخلية يكافىء 960 شرطيًا تقديرًا لجهودهم خلال شهر ديسمبر

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وزير الداخلية يكافىء 960 شرطيًا تقديرًا لجهودهم خلال شهر ديسمبر وزير الداخلية يكافىء 960 شرطيًا تقديرًا لجهودهم خلال شهر ديسمبر

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية (أرشيفية)

 

قام وزير الداخلية بمكافأة 960 من رجال الشرطة الذين يخدمون بالمصالح والإدارات العامة، ومديريات أمن الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والمنيا، وسوهاج، ومطروح، وجنوب سيناء، ووقطاع مصلحة الأمن العام، وقطاع الأمن المركزى، وقطاع الأمن، وقطاع الإعلام، ومصلحة أمن الموانى، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، والإدارة العامة لشرطة مينا القاهرة الجوى، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، نظرًا لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة، وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، وذلك تقديرا وتحفيزًا لزملائهم .

كما وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمكافأة أصحاب الجهود المتميزة من رجال الشرطة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

 

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