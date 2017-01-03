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البلدية يهزم المحلة 1/3 ويتصدر المجموعة الثالثة للمظاليم مؤقتا

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البلدية يهزم المحلة 1/3 ويتصدر المجموعة الثالثة للمظاليم مؤقتا البلدية يهزم المحلة 1/3 ويتصدر المجموعة الثالثة للمظاليم مؤقتا

>كتب - هيثم عويس

استطاع فريق بلدية المحلة تحقيق فوز غال، على شقيقه الأكبر غزل المحلة بنتيجة 1/3، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد البلدية ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر بدورى القسم الثانى.

 

تقدم محمد المالح للبلدية، وتعادل رائد منسى لغزل المحلة، ثم يضيف شريف أشرف الهدف الثانى لأبناء رمضان السيد، قبل أن يختتم محمد المالح مهرجان الأهداف محرزا الهدف الثالث للبلدية.

 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى 31 نقطة محلقا فى المركز الأول بجدول المجموعة مؤقتا، انتظارا للقاء الرجاء وحرس الحدود، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 21 نقطة ويتقهقر ترتيبه للمركز السادس.


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