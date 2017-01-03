أسامة عرابى: التعدين يستحق ركلة جزاء.. ومبروك للشراقوة

كتبت لبنى عبد الله

هنأ أسامة عرابى المدير الفنى للنصر للتعدين، نادى الشرقية بالصعود لدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر على حساب ناديه بالفوز بهدف دون رد، فى الشوط الإضافى الثانى بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

وقال أسامة عرابى فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى أحمد جمال، "مبروك للشرقية، صادفنا حظ سيئ فى اللعبة، التى سجل منها الفريق الشرقاوى هدف الفوز بأقدام محمود خالد شيكا، ولكن حكم اللقاء سامح فاروق لم يكن موفقًا ولم يحتسب للتعدين ركلة جزاء واضحة تمامًا".

يذكر أن فريق الشرقية سيواجه طلائع الجيش فى دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.