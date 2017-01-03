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على عبد العال: كل وزير يحضر للبرلمان أسبوعيا لتلقى طلبات وزارته

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على عبد العال: كل وزير يحضر للبرلمان أسبوعيا لتلقى طلبات وزارته على عبد العال: كل وزير يحضر للبرلمان أسبوعيا لتلقى طلبات وزارته

>كتبت نور على

 قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يجب على كل وزير أن يحضر إلى البرلمان ،مرة أسبوعيا لتلقى طلبات وزارته.

 

جاء ذلك ردا على ما أثاره  النائب كمال أحمد، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، حول نسبة االحضور فى البرلمانات السابقة، خاصة برلمان عام 1976 وعامى 2000 وعام 2005 والتى شارك فيها النائب كانت ضعيفة جدا، وكانت تستمر الجلسات حتى الساعة الثانية عشر ليلا بسبب ضعف الحضور وحتى البرلمانات العالمية أيضا تتكرر فيها ظاهرة الحضور الضعيف.

وأشار النائب كمال أحمد إلى المشكلة تتمثل فى أن النائب يأتى أول يوم جلسات وحقيبته مملوءة بطلبات أبناء دائرته، ويضطر للمرور على الوزارات، لتقديم هذه الطلبات، ثم يمر مرة أخرى فى آخر اليوم لجمع هذه الطلبات، مطالبا بضرورة أن يتم تعيين مندوب لكل وزارة يأتى للبرلمان مرتين فى الشهر لتلبية طلبات النواب.

 


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