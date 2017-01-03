الرئيس السيسي يؤكد ثقة الدولة ودعمها للجمعيات الأهلية

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، لقاءً مع ممثلى كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى عدد من المجالات، وقد شارك فى اللقاء وزراء التضامن الاجتماعى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم.

وأكد الرئيس، على ثقة الدولة فى الجمعيات الأهلية باعتبارها مكون أساسى من مكونات المجتمع، وحرص الدولة على توفير مناخ داعم لها، مشيراً إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية فى التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك.

ورحب الرئيس بممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلى والتعرف على الصعوبات التى تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها فى أداء مهامها.

و فى هذا الإطار، أشاد الرئيس بالدور الهام الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى مصر ومساهمتها الفعّالة فى جهود التخفيف عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والوصول والنفاذ إليهم، وذلك فى ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة فى التحرك والعمل فى جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.