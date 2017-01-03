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رئيس البرلمان لـ"المعارضة": "أنا بأحميكم ولو سبتكم للأغلبية مش هتتكلموا"

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رئيس البرلمان لـ"المعارضة": "أنا بأحميكم ولو سبتكم للأغلبية مش هتتكلموا" رئيس البرلمان لـ"المعارضة": "أنا بأحميكم ولو سبتكم للأغلبية مش هتتكلموا"

>كتب - نورا فخرى

صرّح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يحمى المعارضة تحت قبة المجلس، مداعبًا أعضاء البرلمان خلال الجلسة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، بقوله "لو سبتكم للأغلبية مش هتتكلموا خالص، وعلى الأغلبية أيضاً أن يتسع صدرها لسماع الوجه الآخر، وأعتقد أن أحد أسباب نجاح المجلس المساحة التى أوجدتها للمعارضة فى التعبير عن رأيهم".

وقال عبد العال، موجهاً حديثة إلى أعضاء مجلس النواب من المعارضة، "إننى أتعرض للهجوم من الأغلبية، ويقولون إنهم لا يحصلون على حقهم فى الكلام، وإن حجم الوقت المخصص للمعارضة يتجاوز الوزن النسبى لعدد الأعضاء تحت القبة، وطبقًا لما هو ثابت فى المضابط، فإن أكبر عدد من المتحدثين سُجل فى تاريخ الحياة النيابية كان فى هذا المجلس".

جاء ذلك تعقيباً على النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل (25-30) الذى طالب بتحديد مساحة كافية لهم للتحديث تحت قبة مجلس النواب. 

وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالالتزام بقواعد طلب الحديث، مضيفا " فيه نواب محترمين هنا، مش بيزعقوا ولا يرفعوا أيديهم، وأشعر الحقيقة أن حقهم مهدر، وأقول لكم أننى فى بعض الوقت لا أمنح الكلمة لمن يطلبها بصوت عالى كى لا أرسى تقاليد غير مقبولة".

وتابع عبد العال: ليس لدى مانع أن يعرض الجميع رأيه وأقدر الرأى المخالف أيضا لي، لكن ليس بالقوة أو الصوت العالي، قائلاً: "إحنا مش بنشكل المجلس لأول مرة، هذه قواعد تم إرسائها منذ 150 عاماً".

واستطرد رئيس مجلس النواب: "أحد النواب يسألنى لماذا لم يحصل على الكلمة مستفهماً إذا كان هناك شيء، فقلت له ليس هناك بالطبع أى مشكلة معك لكن عدد أعضاء المجلس 596 نائباً جميعهم يرغبون الحديث، ونجاح الإدارة بمساعدة النواب".

وأكد عبد العال، أنه ليس شخصية صدامية لافتاً إلى أنه يميل إلى الحلول بطريقة عقلانية وليس جزائية، قائلا: "المجلس نجح بالطريقة الودية فى التعامل بيننا".


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