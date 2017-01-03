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محامى أحمد ماهر: وصول موكلى لقسم عابدين لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله

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محامى أحمد ماهر: وصول موكلى لقسم عابدين لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله محامى أحمد ماهر: وصول موكلى لقسم عابدين لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله

>كتب إيهاب المهندس

قال سيد البنا المحامى الحقوقى، إن الناشط السياسى أحمد ماهر وصل، منذ قليل، إلى قسم شرطة عابدين لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، مؤكداً أنه سيخرج بعد قليل أذا لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

 

من جانبه، أفاد مصدر أمنى بأن الناشط السياسى أحمد ماهر أنهى العقوبة الصادرة ضده بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بخرق قانون التظاهر والتعدى على الأمن فى 2013، مضيفا أن قطاع السجون بصدد انتظار وصول قرار الإفراج من الجهات المعنية لخروجه من محبسه.

 

وأوضح المصدر أنه عقب وصول قرار الإفراج سيتم ترحيله لمديرية أمن القاهرة، للوقوف على اتهامه فى قضايا أخرى من عدمه، كإجراء قانونى طبيعى، وفِى حالة التأكد من عدم وجود قضايا عليه سيخرج من قسم الشرطة التابع له.

 


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