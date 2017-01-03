"الحياة اللندنية": ميشال عون يستعد لأولى زياراته للقاهرة خلال يناير الجارى

كتبت آمال رسلان

كشفت مصادر رسمية لصحيفة الحياة اللندنية أن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، سيزور القاهرة خلال يناير الجارى، لإجراء محادثات رسمية رئاسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار المسئولين فى مصر، حيث جارى العمل على تحديد موعد قريب للزيارة.

وقالت صحيفة الحياة اللندنية اليوم، الثلاثاء، إن زيارة القاهرة ستأتى عقب زيارته المملكة العربية السعودية وقطر، مؤكدة أنه "جرى تثبيت مواعيد زيارات عون لبعض الدول العربية"، لافتة إلى أنه سيبدأ جولته العربية بزيارة السعودية فى 9 يناير الجارى لمدة يومين.

وبدأ فى قصر بعبدا ببيروت ورشة تحضير الترتيبات اللوجستية لأولى جولات رئيس الجمهورية اللبنانى للسعودية، وتحديد مواعيد "لقاء القمة" والاجتماعات الموسعة بين الجانبين، ولاسيما أن وفدا وزاريا سيرافق الرئيس يشمل ما بين خمسة أو ستة وزراء يمثلون المكونات الحكومية كافة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى فى تصريحات مساء أمس الأول نقلتها وكالة الأنباء الوطنية إلى أن "زيارة الرئيس عون إلى السعودية ستساعد بشكل كبير فى عودة السياح إلى لبنان".

وأضاف: "الرئيس لا يمثل اليوم فريقا، بل يمثل كل اللبنانيين، وبوجوده فى المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع إلى الحركة السياحية".