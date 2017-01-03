سفر 26 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف إلي 15 دولة أجنبية للتدريب

أعلن الدكتورأمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن حصول 26 عضو هيئة تدريس من العاملين بالجامعة علي إجازات دراسية، لـ15 دولة بالخارج من مختلف كليات الجامعة خلال العام الجامعي الماضي2015/2016، والتي يبلغ عددها 5 رسائل ماجستير و14 رسالة دكتوراه و7 للتدريب وجمع المادة العلمية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف علي سعي الجامعة للاهتمام بشئون البعثات لتحقيق أهدافها وتطوير خدماتها وأسلوب أدائها، ومواكبة التطورات العالمية الراهنة، وتبادل الخبرات العلمية، في كآفة التخصصات المتنوعة كما تطمح الجامعة في أن يكون لها تصنيف عالمي مما تقدمه من تعليم متميز وأبحاث مبتكرة، ومشاركات مجتمعية مع المطالبة بضرورة اهتمام جميع الجامعات المحلية بزيادة البعثات والمنح المقدمة للخارج، وتسهيل إجراءات الحصول علي الإجازات الدراسية لاستكمال رسائل الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع الجامعات الأجنبية.

والجدير بالذكر، أن أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا علي إجازات دراسية، ممثلين عن كليات الحاسبات والمعلومات، والعلوم المتقدمة، والتمريض، والتربية الرياضية، والتعليم الصناعي، والعلاج الطبيعي، والعلوم، والطب البيطري، والطب البشري، والصيدلة، للسفر إلي 15 دولة، هي دولة كندا، والنرويج، وروسيا، وتركيا، واليابان، وألمانيا، وماليزيا، وأمريكا، وإنجلترا، ورومانيا، وإستراليا، وإيطاليا، والصين، وفرنسا، وإسبانيا.