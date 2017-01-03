بالصور.. بدء الاجتماع الوزارى لمناقشة تقنين أوضاع الخارجين من السجون بوزارة الشباب

كتب رامى ناجى - تصوير أشرف فوزى

استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، كلا من محمد سعفان وزير القوى العاملة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أسامة غزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين، لبدء جلسة لمناقشة تقنين أوضاع الشباب الخارجين من السجون الذى أصدر لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بالعفو فى شهر نوفمبر الماضى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ومعظمهم من طلبة الجامعات.

ويناقش الوزراء فى جلسة اليوم، كيفية تقنين أوضاع هؤلاء الشباب بعد الإفراج عنهم، وكيفية عودتهم إلى الجامعات وأعمالهم حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.