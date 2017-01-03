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الليلة.. أحمد هيكل يطرح رؤيته الاقتصادية لـ 2017 في «هنا العاصمة »

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الليلة.. أحمد هيكل يطرح رؤيته الاقتصادية لـ 2017 في «هنا العاصمة » الليلة.. أحمد هيكل يطرح رؤيته الاقتصادية لـ 2017 في «هنا العاصمة »

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”،  الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة CBC الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمار وذلك مساء اليوم في تمام التاسعة مساء.

ويطرح هيكل خلال الحوار توقعاته الاقتصادية لعام 2017 وكيف يرى الوضع الاقتصادي في وما أبرز التحديات الاقتصادية أمام مصر خلال العام الجديد كما يتحدث عن رؤيته بعد تعويم الجنيه.

ويتحدث أيضا خلال الحوار عن رؤيته لأزمة ارتفاع الأسعار وكيف يمكن مواجهته وما المطلوب من الدولة الفترة المقبلة للحد منها وكيف يمكن النهوض بمصر اقتصاديا وحل أزمة عجز الموازنة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

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