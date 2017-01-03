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السجن 10 سنوات لصاحبة سلسلة محلات تجارية بتهمة النصب

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السجن 10 سنوات لصاحبة سلسلة محلات تجارية بتهمة النصب السجن 10 سنوات لصاحبة سلسلة محلات تجارية بتهمة النصب

أرشيفية

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة الهاربة رضوى جلال، صاحبة سلسلة محال تجارية، بالسجن 10 سنوات غيابيًا وغرامة 500 ألف جنيه، ورد مبلغ قدره 2 مليون و83 ألف جنيه للمودعين الوارد أسماؤهم بالقضية، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه، من عدد من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بزعم استثمار أموالهم فى مجال تجارة الملابس والمواد الغذائية.

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو صبرى، وسامح سعيد وأدهم فريد، وسكرتارية محمد على وأحمد نجاح، وتعود تفاصيل القضية رقم 599 لعام 2016، إلى قيام رضوى جلال بدعوة الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعى، لجمع أموال بهدف استثمارها وتوظيفها، إلا أنها امتنعت عن رد الأموال المستحقة للمجنى عليهم وفرت هاربة.

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