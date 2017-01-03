نائبة ترفض خصخصة المستشفيات التكاملية: تخدم طبقة عريضة من الشعب المطحون

حذرت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من نية وزير الصحة فى خصخصة مستشفيات التكامل الصحية.

وقالت “ثابت” خلال اجتماع لجنة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن هذه المستشفيات ملك للشعب، وتخدم طبقة عريضة من الشعب المطحون، مطالبة بإعادة تشغيل مستشفيات التكامل والمستشفيات المتوقفة واستغلالها وتوفير عدد كافى من الأطباء فيها.

وأضافت “ثابت” أن العجز الشديد فى الأطباء فى مستشفيات المناطق النائية سببه الأجور المتدنية التى لا تتناسب مع وضعه كمغترب فى هذه المناطق، ويجب توفير كافة التسهيلات حتى لا يهرب الطبيب للخارج.