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الرئيس السيسى يؤكد ثقة الدولة ودعمها للجمعيات الأهلية

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الرئيس السيسى يؤكد ثقة الدولة ودعمها للجمعيات الأهلية الرئيس السيسى يؤكد ثقة الدولة ودعمها للجمعيات الأهلية

الرئيس عبد الفتاح

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات، وقد شارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم.

وأكد الرئيس، على ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكون أساسي من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، مشيراً إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذل

ورحب الرئيس بممثلي الجمعات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها.

و في هذا الإطار، أشاد الرئيس بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والوصول والنفاذ إليهم، وذلك في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوي المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.

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