لشبونة يطلب 2 مليون دولار للاستغناء عن "بابل" للأهلي

كتب فتحى الشافعى

طلب نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، 2 مليون دولار للاستغناء عن مهاجمه الأنجولى آرى بابل للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل البيع النهائى.

كان "بابل" مُرشحاً للأهلى الصيف الماضى لكن الصفقة لم تتم للخلاف على بعض الأمور، وعاد المهاجم الأنجولى ليدخل حسابات الأهلى مرة أخرى بعد تعثّر الأحمر فى ضم أكثر من لاعب أجنبى مُتميّز أمثال ثنائى صن داونز الجنوب أفريقى خاما بيليات وكيجان دولى ومعهم الأثيوبى بيكيلى لاعب بتروجت.

وقال مصدر فى الأهلى، إن آرى بابل عاد لحسابات حسام البدرى المدير الفنى للأهلى مؤخراً حيث أبدى الأخير قناعته بقدرات المهاجم الدولى الذى رشّحه أمادو فلافيو مهاجم الأهلى التاريخى، وفتحت إدارة الأهلى خطوط اتصالات مع لشبونة وطلب الأخير مليونى دولار للاستغناء عنه فى يناير.

ويلعب آرى بابل حالياً فى نادى أول أغسطس الأنجولى مُعاراً من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، وأشاد به فلافيو، وقال عنه إنه أفضل مهاجم فى الدورى الأنجولى حالياً وسيكون مكسبا للأهلى.