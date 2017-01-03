جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة 89 متهما بخلية "ولع" الإخوانية لـ7 فبراير

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات ووائل شعبان بسكرتارية هيثم عمران، قرارا بتأجيل محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية "ولع" فى وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية، إلى 7 فبراير المقبل.

كانت المحكمة أصدرت فى جلسة سابقة قرارا بالتأجيل إلى اليوم الثلاثاء، والتى عقدت بمجمع محاكم الإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية.

وتوضح أوراق القضية أن المتهمين انضموا لجماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون" وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى اول يناير من العام الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف مواد مشتعلة وكاميرات تصوير .