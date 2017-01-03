صناعة الأدوية: "الصحة" أبلغت الشركات بعدم مد مهلة تلقى قوائم تحريك الأسعار

كتبت: دانه الحديدى

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات، أن إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، أرسلت منذ قليل، بريدا إلكترونيا لشركات الأدوية، تؤكد فيه على أنه لن يتم مد مهلة تلقى قوائم أدوية الشركات المقرر تطبيق قرار تحريك أسعار الأدوية عليها، والمنتظر تطبيقه بدء من فبراير المقبل.

وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر انتهاء مهلة تقديم القوائم، اليوم الثلاثاء، وبشأن اعتراض بعض الشركات على استثناء أدوية الأمراض المزمنة بالكامل من قرار تحريك الأسعار، أكد رستم أن مسئولى الإدارة طالبوا الشركات المعترضة بتقديم الشكاوى الخاصة بها ضمن المستندات المطلوبة لاستلام قوائم الأدوية.

وأوضح أنه سيتم مناقشة تلك الاعتراضات مع مسئولى تلك الشركات، خاصة أن تلك الاعتراضات تعتبر"حالات فردية"، نظرا لأن الشركات المعترضة تعتمد بشكل أساسى على أدوية الأمراض المزمنة فى إنتاجها.

كانت وزارة الصحة، فتحت باب تقديم قوائم الأدوية المنتظر تطبيق قرار تحريك الأسعار عليها، أمام الشركات بدءا من الأحد الماضى وحتى اليوم الثلاثاء.