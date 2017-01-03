الموزع الموسيقى يحى الموجى:«كل الكلام» نجحت بسبب شوق الناس لصوت «نجاة»

عبر الموزع الموسيقي يحيى الموجي عن سعادته بإستقبال الجمهور لأغنية “كل الكلام” التى عادت بها الفنانة “نجاة” للغناء، مؤكدا أنها لاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها، لأن الناس مُتشوقه لصوت الفنانة نجاة الذي مازال يحتفظ بجماله ورونقه، ولزمن الرومانسية والحب والموسيقى الراقية والكلمات العذبه.

> الموجى الذى قام بتوزيع الأغنية ،قال أن “نجاة” كانت لديها رغبة في تقديم لمحة فنية رقيقة تقدم حالة من الهدوء والبهجة للجمهور، وهي إستمعت لثلاث ألحان للموسيقار طلال، وإختارت من بينهم أغنية “كل الكلام” التي أبدعها الأبنودي ،وقررت أن تقدمها للجمهو، وأشار إلي أن الفنانة الكبيرة كانت حريصة بشكل كبير على إختيار الآلات التي تُعبر عن روح الأغنية.

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