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نائب: «اشتكيت لوزير الثقافة تأخر طلب لى 7 أشهر فقال خد شيكولاتة»

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نائب: «اشتكيت لوزير الثقافة تأخر طلب لى 7 أشهر فقال خد شيكولاتة» نائب: «اشتكيت لوزير الثقافة تأخر طلب لى 7 أشهر فقال خد شيكولاتة»

النواب

شن جمال الشويخ، عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، هجوما على عدم استجابة لطلبات النواب، وقال أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، إنه سأل أمس خلال الجلسة العامة وزير الثقافة عن سبب تأخير الاستجابة لطلب متقدم به منذ سبعة أشهر.

وتابع النائب: “فوجئت برد الوزير على، حيث قال لى (هدى أعصابك وخد شيكولاتة)، وأنا بأقوله ليا طلب من سبعة أشهر وهو يرد يقولى خد شيكولاتة.

وأضاف النائب: “هو ده شعور الحكومة مفيش فى دماغها حاجة”، لافتا إلى أن الشارع يئن من زيادة الأسعار والمشاكل، وقال مخاطبا النواب لو انتم عاجبكم رد الحكومة ماشى”.

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