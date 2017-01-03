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محامى أحمد ماهر: ننهى إجراءات خروج موكلى من سجن طرة تمهيدا لإخلاء سبيله

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محامى أحمد ماهر: ننهى إجراءات خروج موكلى من سجن طرة تمهيدا لإخلاء سبيله محامى أحمد ماهر: ننهى إجراءات خروج موكلى من سجن طرة تمهيدا لإخلاء سبيله

>كتب محمود عبد الراضى - إيهاب المهندس

قال مالك عدلى، المحامى، إنه جارى إنهاء إجراءات خروج أحمد ماهر من محبسه بسجن طرة، وترحيله إلى مديرية أمن القاهرة، تمهيدا لإخلاء سبيله عقب انتهاء مدة حبسه 3 سنوات فى اتهامه بخرق قانون التظاهر، ومحاصرة محكمة عابدين.

من جانبه، أفاد مصدر أمنى بأن الناشط السياسى أحمد ماهر أنهى عقوبته الصادرة ضده بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بخرق قانون التظاهر والتعدى على الأمن فى 2013، مضيفا أن قطاع السجون بصدد انتظار وصول قرار الإفراج من الجهات المعنية لخروجه من محبسه.

وأوضح المصدر أنه عقب وصول قرار الإفراج سيتم ترحيله لمديرية أمن القاهرة، للوقوف على اتهامه فى قضايا أخرى من عدمه، كإجراء قانونى طبيعى، وفِى حالة التأكد من عدم وجود قضايا عليه سيخرج من قسم الشرطة التابع له.

 

 


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