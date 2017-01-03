«اقتراحات البرلمان» توافق على تعديل قانون يغلظ عقوبة الإتجار فى البشر للإعدام

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبة منال ماهر الجميل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذى يصل بعقوبة الإتجار فى البشر إلى الإعدام، وأحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته ومراجعته.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الخامسة من الفصل الثانى بقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، لتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الإتجار بالبشر، باستبدال عبارة “يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه”، لتصبح العقوبة كالتالى: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه”.

لتنص المادة الخامسة على أن: “يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر”.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 فى جميع فقراتها لتستبدل عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) لتصبح (يعاقب بالإعدام شنقا)