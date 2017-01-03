ضبط 10 حالات غش بامتحانات كليتى الآداب والتربية بجامعة دمياط

دمياط -عبده عبد البارى

انتظم طلاب كليات جامعة دمياط الثمانية اليوم الثلاثاء فى امتحانات دور يناير التى تقام على فترتين صباحية ومسائية دون أى مشكلات وارتفعت حالات الغش إلى 10 طلاب بواقع 6 حالات بكلية الآداب و4 بكلية التربية.

وقال الدكتور محروس المعداوى، عميد كلية الآداب بجامعة دمياط فى بيان، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول بدأت بالكلية أمس الاثنين، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح المعداوى أن امتحانات يوم أمس شهدت ضبط 4 حالات غش وتم تحرير محاضر للطلاب كما شهدت الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء ضبط حالتى غش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الطلاب وتحرير محضرى غش.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور السيد عبد المجيد عميد كلية التربية بجامعة دمياط، أنه يتابع الامتحانات يوميًا بنفسه ويقوم بالمرور على كل اللجان يوميًا موضحًا أنه تم تحرير 4 محاضر غش للطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم للتحقيق معهم كما تم رصد حالة شغب لأحد الطلاب وتم إنذاره بعدم تكرار ذلك.