أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زراعة المنيا: نقل مدير الشون القانوية و3 اخرين لاتهامهم بتقاضى رشوة

Google+ Print
زراعة المنيا: نقل مدير الشون القانوية و3 اخرين لاتهامهم بتقاضى رشوة زراعة المنيا: نقل مدير الشون القانوية و3 اخرين لاتهامهم بتقاضى رشوة

>المنيا – حسن عبد الغفار

اعلن أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، انه تم نقل مدير الشئون القانونيه بالادارة الزراعيه بسمالوط، والمتهم بتقاضي رشوة، وتعيين علي فتحي بديلا عنه، كما اعلن يوسف نقل 3 مسئولين الي مواقع اخري لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابه العامة في الواقعة التي ضبطها الرقابة الادارية.

 

كانت الرقابة الإدارية بالمنيا، كشفت عن تورط " ا .  ك" مدير الشؤن القانونيه بادارة سمالوط الزراعيه في تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.

 

وكانت النيابه العامة، قد استدعت 10 مسئولين بينهم 8 رؤساء جمعيات زراعية بمركز سمالوط، ومسئولين بحماية الأراضي والتشريعات بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط للتحقيق معهم في الواقعة،

وكان المحامي العام المستشار عبد الرحيم عبد المالك، قد امر بحبس المتهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات، كما امرت النيابه العامة بسرعة عمل  التحريات اللازمة حول الواقعة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365