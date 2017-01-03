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السلطات التركية تعتقل أجنبيين فى مطار بإسطنبول

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السلطات التركية تعتقل أجنبيين فى مطار بإسطنبول السلطات التركية تعتقل أجنبيين فى مطار بإسطنبول

أرشيفية

ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على أجنبيين في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، على خلفية التحقيقات المتصلة بالهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بالمدينة ليلة رأس السنة.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” ، عن السلطات قولها إن الرجلين اللذين لم تكشف هويتهما، اعتقلا عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية.

وأشارت السلطات إلى أنه جرى اقتياد الرجلين إلى المقر العام للأمن في إسطنبول، حيث أوقفا قيد التحقيق.

وكان مسلح قد أطلق النيران داخل ملهى ليلي بمنطقة “أورتاكوي” بإسطنبول في وقت متأخر مساء السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم.

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أونا

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