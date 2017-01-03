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3 مؤشرات لرحيل محمد حلمى عن تدريب الزمالك

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3 مؤشرات لرحيل محمد حلمى عن تدريب الزمالك 3 مؤشرات لرحيل محمد حلمى عن تدريب الزمالك

>كتب أحمد توفيق

شهدت الساعات الماضية، لغطا كبيرا حول مصير محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق عقب مباراة القمة أمام الأهلي يوم الخميس الماضى، والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة ضمن الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز.

 

مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عقد جلسة مع محمد حلمى خلال ساعات، لحسم مصيره النهائى مع الزمالك وتحديد استمراره على رأس الإدارة الفنية من عدمه.

 

وظهرت بعض المؤشرات فى الساعات الأخيرة تؤكد اقتراب رحيل محمد حلمى عن تدريب الزمالك، وهو ما يرصده "اليوم السابع" فى السطور التالية:-

أزمة شيكابالا

عقب مباراة القمة اندلعت أزمة رفض شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المشاركة فى لقاء الأهلى كبديل لستانلى بعد إصابة الأخير، وهو ما وصل لمرتضى منصور وأبدى غضبه الشديد من موقف المدير الفنى تجاه الأزمة.

تعديل الجهاز الفنى

استقر مجلس الزمالك على إجراء تعديلات بالجهاز الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة، ورحيل كل أعضائه باستثناء حمادة أنور المدير الإدارى، ومصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى، وهو ما يقرب محمد حلمى من الرحيل مع معاونيه.

التفاوض مع ثلاثى أجنبى

بينما المؤشر الثالث والأقوى لرحيل محمد حلمى هو تفاوض مجلس الزمالك مع ثلاثى أجنبى، ليقود أحدهم الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يؤكد أن رحيل المدير الفنى الحالى خلال الساعات المقبلة.


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