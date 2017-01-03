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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس ضبابي صباحا، يصبح غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على اليابسة، وتكون نشطة إلى قوية أحيانا فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق.

 حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 30/25 كم/ساعة على اليابسة وشمالية غربية / 30 - 45 كم/ ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. مضطرب.. وارتفاع الموج من 2 - 4/3 أقدام قرب الساحل. ومن 5 - 8/7 أقدام في العمق. وأعلى مد الساعة 16:27 وأدنى جزر 10:21 .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      16              95       55.
> دبي                        27      19              90       45 .
> الشارقة                   27      16              95       50.
> عجمان                    27      18              90       50.
> أم القيوين                28       17             90        50 .
> رأس الخيمة             28       16             95        50 .
> الفجيرة                   27       19             85       55.
> العين                     28       16              95       25 .
> ليوا                       28      16               95       25 .
> الرويس                  24      15               95       60 .
> السلع                    25       16               95       55.
> دلما                     25      17               95       60 .
> طنب الصغرى          24      18               95       65 .
> طنب الكبرى            24     18               95       65 .
> أبوموسى               25      19               90       55.

 

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