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إحالة مستريح المحلة للمحاكمة العاجلة لاستيلائه على أموال أصحاب مصانع النسيج

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إحالة مستريح المحلة للمحاكمة العاجلة لاستيلائه على أموال أصحاب مصانع النسيج إحالة مستريح المحلة للمحاكمة العاجلة لاستيلائه على أموال أصحاب مصانع النسيج

>الغربية – مصطفى عادل

أحال عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة فى محافظة الغربية، بإشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، مستريح المحلة للمحاكمة العاجلة، لاستيلائه على أكثر من 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع النسيج، بحجة شراء غزول، إلا أنه نصب على المجنى عليهم.

كان عمرو جميل أبو الفتوح رئيس نيابة أول المحلة، قد قرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات لقيامه بالنصب على عدد كبير من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة، والاستيلاء على أكثر من 20 مليون جنيه بزعم شراء غزول منخفضة الأسعار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عدة بلاغات بقيام "محمد.م.ا" مقيم أول المحلة، بالنصب على عدد كبير من أصحاب مصانع النسيج، وحصوله على أكثر من 20 مليون جنيه، وتم القبض على المتهم، وتحرر المحضر ١٨٠٠٢ جنح أول المحلة، وتم عرضه على النيابة، وقررت حبسه 4 أيام وتجديد حبسه 15 يوما، وإحالته للمحاكمة العاجلة.


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